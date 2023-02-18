Сунак: Лондон первым поставит Украине «вооружения дальнего радиуса действия»

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак заявил на конференции по безопасности в Мюнхене, что Великобритания готова первой поставить Киеву оружие дальнего радиуса действия. Об этом пишет Sky News.

Сунак подчеркнул в своем заявлении, что «Великобритания будет первой страной, которая предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия».

Кроме того, отметил премьер, Лондон готов оказать помощь любой стране, которая планирует поставить Украине современные боевые самолеты. Он добавил, что британские инструкторы могут обучить украинцев использованию истребителей.

Глава Соединенного королевства заметил, что следует разработать новый устав Североатлантического альянса, который позволил бы оказать Украине поддержку в конфликте.