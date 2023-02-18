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56 минут назад

Сунак: Лондон первым поставит Украине «вооружения дальнего радиуса действия»

Илья Родин

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак заявил на конференции по безопасности в Мюнхене, что Великобритания готова первой поставить Киеву оружие дальнего радиуса действия. Об этом пишет Sky News.

Сунак: Лондон первым поставит Украине «вооружения дальнего радиуса действия»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сунак подчеркнул в своем заявлении, что «Великобритания будет первой страной, которая предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия».

Джонсон потребовал отправить Украине истребители

Кроме того, отметил премьер, Лондон готов оказать помощь любой стране, которая планирует поставить Украине современные боевые самолеты. Он добавил, что британские инструкторы могут обучить украинцев использованию истребителей.

Глава Соединенного королевства заметил, что следует разработать новый устав Североатлантического альянса, который позволил бы оказать Украине поддержку в конфликте.

Напомним, что ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес рассказал о достигнутом европейскими лидерами консенсусе, в рамках которого поставки истребителей Киеву будут осуществлены после окончания спецоперации.

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