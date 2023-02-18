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1 час назад

Генпрокуратура Украины объявила о суде над российским летчиком

Деловая газета "Взгляд"

Прокуратура Черниговской области направила в суд материалы дело против российского военного летчика, чей самолет сбили в марте 2022 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Генпрокуратура Украины объявила о суде над российским летчиком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным прокуратуры, перед судом должен предстать пилот самолета, который был сбит 5 марта прошлого года в небе над Черниговской областью. Сам пилот катапультировался, передает ТАСС.

Его имя генпрокуратура не называет.

Ранее сообщалось, что тело украинского пилота, чей самолет был сбит у острова Змеиный в районе Одессы, нашли в Черном море возле Болгарии.

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