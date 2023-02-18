В Мюнхене проходит акция против конференции по безопасности

В Мюнхене начались массовые протесты против Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению манифестантов, конференция превратилась в совещание НАТО, где обсуждают, как поставить оружие Украине.

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В акции участвует более тысячи человек, сообщает РИА Новости.

Более тысячи манифестантов собралось на центральной площади Карлсплатц. Оттуда они двинулись на площадь перед мюнхенской глиптотекой. В руках у протестующих плакаты с требованием прекратить поставки оружия Киеву.

«Целью конференции по безопасности является согласование общей стратегии государств НАТО против их соперников России и КНР. Однако прежде всего для продвижения и оправдания политики вооружения НАТО», — заявили организаторы демонстрации.

Они призвали к мирным переговорам и прекращению поставок оружия Киеву. Организаторы напомнили, что конфликт в Донбассе разгорелся после госпереворота в Киеве, а НАТО продвигалось на Восток с 90-х годов.