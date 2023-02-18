В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
45 минут назад

Пашинян заявил о важности мирного процесса между Ереваном и Баку

RT на русскомиещё 2

В пресс-службе армянского кабмина сообщили, что на встрече госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена и лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева была отмечена важность продолжения мирного процесса между Ереваном и Баку.

Пашинян заявил о важности мирного процесса между Ереваном и Баку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как передаёт РИА Новости, в ходе встречи стороны затронули вопросы, связанные с ходом работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также о разблокировании региональных транспортных инфраструктур и делимитации границы между двумя странами в соответствии с достигнутой в Праге договорённостью.

«Пашинян подтвердил нацеленность армянской стороны добиться подписания такого договора, который станет гарантией долгосрочного мира и стабильности в регионе», — сказано в сообщении.

Алиев также заявил о наличии подвижек в позиции Еревана по вопросу мирного договора.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с Пашиняном и Алиевым заявил, что у обеих стран есть исторический шанс прийти к миру после 30 лет конфликта.

В мире,Энтони Блинкен,Ильхам Алиев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий