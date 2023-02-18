В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
34 минуты назад

Орбан: в ЕС и НАТО все за продолжение конфликта на Украине, кроме Венгрии

RT на русскомиещё 9

Венгрия не допустит, чтобы её втянули в украинский конфликт, хотя сделать это будет нелегко, потому что в НАТО и ЕС все выступают за продолжение военных действий, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Названа выступающая против продолжения конфликта на Украине страна
Фото: TwitterTwitter

Он подчеркнул, что Венгрия хотела бы немедленно добиться прекращения конфликта на Украине, но у неё «нет на это сил».

«У нас только один выбор: оставаться вне войны», — отметил Орбан, выступление которого транслировалось по телеканалу М1.

При этом, как передаёт ТАСС, он сказал, что оставаться в стороне от конфликта нелегко, будучи членом НАТО и ЕС, потому что там все, кроме Венгрии, выступают за его продолжение.

Лавров призвал Украину прояснить позицию по переговорам с Россией

15 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что позиции Венгрии и других стран ЕС относительно мирного урегулирования ситуации на Украине отличаются.

В мире,СВО,Петер Сийярто,Виктор Орбан,НАТО,ЕС,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий