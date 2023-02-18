Пашинян, Алиев и Блинкен обсудили проект мирного соглашения между Ереваном и Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили проект мирного соглашения между Ереваном и Баку. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
"На встрече говорилось о ходе работы над проектом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также о разблокировании региональных транспортных инфраструктур и осуществлении делимитации между двумя странами в соответствии с достигнутой в Праге договоренностью", - отмечается в сообщении