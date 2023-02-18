СМИ: Турция не планирует переносить выборы президента из-за землетрясений

Власти Турции не собираются переносить президентские выборы из-за землетрясений и выступают за их проведение 14 мая. Об этом сообщает в субботу телеканал Habertürk со ссылкой на источники в возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития и Партии национального единства (ПНЕ), которые формируют правящую коалицию "Народный альянс".