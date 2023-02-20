Эрдоган посетит пострадавшие при землетрясениях регионы Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер турецкой националистической партии Девлет Бахчели намерены побывать в понедельник, 20 февраля, в регионах страны, пострадавших в результате землетрясений. Об этом сообщает издание Yeni Şafak.

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Партия справедливости и развития, возглавляемая Эрдоганом, и Партия националистического движения (MHP), возглавляемая Бахчели, сформировали коалицию «Союз государства», обеспечивая поддержку единого кандидата на президентских выборах в стране. Данным кандидатом стал действующий глава государства Эрдоган.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер MHP Девлет Бахчели будут сегодня в Хатае», — уточнили в газете.

Планируется, что политики устроят осмотр зоны природного катаклизма и встретятся с пострадавшими при землетрясениях.

Другие подробности поездки Эрдогана пока не приводятся.