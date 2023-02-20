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25 минут назад

Yeni Şafak: Эрдоган посетит пострадавшие при землетрясениях регионы Турции

Газета.Ruиещё 2

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер турецкой националистической партии Девлет Бахчели намерены побывать в понедельник, 20 февраля, в регионах страны, пострадавших в результате землетрясений. Об этом сообщает издание Yeni Şafak.

Эрдоган посетит пострадавшие при землетрясениях регионы Турции
Фото: Газета.ruГазета.ru

Партия справедливости и развития, возглавляемая Эрдоганом, и Партия националистического движения (MHP), возглавляемая Бахчели, сформировали коалицию «Союз государства», обеспечивая поддержку единого кандидата на президентских выборах в стране. Данным кандидатом стал действующий глава государства Эрдоган.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер MHP Девлет Бахчели будут сегодня в Хатае», — уточнили в газете.

Планируется, что политики устроят осмотр зоны природного катаклизма и встретятся с пострадавшими при землетрясениях.

Другие подробности поездки Эрдогана пока не приводятся.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло несколько разрушительных землетрясений. Сотни афтершоков вызвали значительные разрушения по обе стороны границы — в Турции и в Сирии. По последним данным, число жертв землетрясений в Турции превысило 41 тысячу.

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