Китай озвучил статус-кво по тайваньскому вопросу

Тайвань никогда не был и не будет отдельным государством. Об этом заявил член политбюро ЦК компартии Китая Ван И, сообщает РИА Новости.
«Тайвань – это часть территории Китая, он никогда не был страной и не станет ей в будущем, это и есть статус-кво по тайваньскому вопросу», - сказал Ван И.
По словам политика, изменения статус-кво желает не Пекин, а сепаратисты на Тайване.
Заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности.
На следующей неделе представители Тайваня намерены приехать в Вашингтон для секретных переговоров. В частности, планируется встреча с заместителем советника по нацбезопасности США Джоном Финером.