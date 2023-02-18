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18 минут назад

Китай озвучил статус-кво по тайваньскому вопросу

Майк Габриелян

Тайвань никогда не был и не будет отдельным государством. Об этом заявил член политбюро ЦК компартии Китая Ван И, сообщает РИА Новости.

Китай озвучил статус-кво по тайваньскому вопросу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Тайвань – это часть территории Китая, он никогда не был страной и не станет ей в будущем, это и есть статус-кво по тайваньскому вопросу», - сказал Ван И.

По словам политика, изменения статус-кво желает не Пекин, а сепаратисты на Тайване.

Заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности.

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На следующей неделе представители Тайваня намерены приехать в Вашингтон для секретных переговоров. В частности, планируется встреча с заместителем советника по нацбезопасности США Джоном Финером.

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