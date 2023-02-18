В Мюнхене началась встреча Пашиняна, Алиева и Блинкена

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в субботу в Мюнхене, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе армянского кабмина.

Пашинян отправился в Мюнхен 16 февраля для участия в конференции по безопасности. В делегацию армянского премьера входят глава МИД Арарат Мирзоян, секретарь Совбеза Армен Григорян и другие должностные лица.