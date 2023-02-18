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13 минут назад

В Мюнхене началась встреча Пашиняна, Алиева и Блинкена

ТАСС

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в субботу в Мюнхене, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе армянского кабмина.

В Мюнхене началась встреча Пашиняна, Алиева и Блинкена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пашинян отправился в Мюнхен 16 февраля для участия в конференции по безопасности. В делегацию армянского премьера входят глава МИД Арарат Мирзоян, секретарь Совбеза Армен Григорян и другие должностные лица.

В предыдущий раз Пашинян и Алиев провели встречу 31 октября 2022 года в Сочи при посредничестве российского лидера Владимира Путина.

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