Неизвестные установили флаг России на бывшем здании парламента в Германии

В германском Потсдаме неизвестные установили российский флаг на башне, где ранее заседал ландтаг (земельный парламент) Бранденбурга. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает агентство DPA.

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Кроме того, на стену здания нанесли латинскую букву Z. По данным агентства, правоохранительные органы Германии начали расследование по подозрению в нарушении неприкосновенности жилища, а также нанесении материального вреда.

Собственнику строения было предписано стереть надпись.