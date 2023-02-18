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40 минут назад

Неизвестные установили флаг России на бывшем здании парламента в Германии

Lenta.ru

В германском Потсдаме неизвестные установили российский флаг на башне, где ранее заседал ландтаг (земельный парламент) Бранденбурга. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает агентство DPA.

Неизвестные установили флаг России на бывшем здании парламента в Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, на стену здания нанесли латинскую букву Z. По данным агентства, правоохранительные органы Германии начали расследование по подозрению в нарушении неприкосновенности жилища, а также нанесении материального вреда.

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Собственнику строения было предписано стереть надпись.

Ранее кинорежиссер и консервативный публицист Никита Михалков разглядел в московском храме Большое Вознесение у Никитских ворот древнюю букву Z. В этом Михалков увидел поддержку Богом начинаний России, в том числе и спецоперации.

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