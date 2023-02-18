Санду выступила с обвинением в адрес России в Мюнхене

Глава Молдавии Майя Санду рассказала на конференции по безопасности в Мюнхене, что Москва ведет «гибридную войну» против страны. Об этом пишет РИА «Новости».

По мнению Санду, Россия «ведет гибридную войну против Молдавии». Она добавила, что Москва, в частности, оплатила протесты, чтобы свергнуть правительство.

Кроме того, уточнила глава государства, появились данные о новом плане. В его рамках в республику планируется завезти людей с целью организации протестов.

Наивысший ущерб стране приносят пропаганда и дезинформация, подчеркнула Санду. Она добавила, что в последнее время было много ложных сообщений о минировании зданий, кибератак.