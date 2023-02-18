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1 час назад

Санду обвинила Россию в ведении «гибридной войны» против Молдавии

Илья Родин

Глава Молдавии Майя Санду рассказала на конференции по безопасности в Мюнхене, что Москва ведет «гибридную войну» против страны. Об этом пишет РИА «Новости».

Санду выступила с обвинением в адрес России в Мюнхене
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Санду, Россия «ведет гибридную войну против Молдавии». Она добавила, что Москва, в частности, оплатила протесты, чтобы свергнуть правительство.

Кроме того, уточнила глава государства, появились данные о новом плане. В его рамках в республику планируется завезти людей с целью организации протестов.

Наивысший ущерб стране приносят пропаганда и дезинформация, подчеркнула Санду. Она добавила, что в последнее время было много ложных сообщений о минировании зданий, кибератак.

Санду раскритиковала нарушение ракетой воздушного пространства Молдавии

По ее оценке, все эти действия направлены на дестабилизацию молдавского общества, последующее свержение кабмина. Конечной целью является приход к власти пророссийского правительства, резюмировала Санду.

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