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33 минуты назад

Сунак и Шольц считают нужным поддерживать помощь Киеву на рекордном уровне

ТАССиещё 1

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц считают необходимым поддерживать оказываемую Украине поддержку на рекордно высоком уровне. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией Сунака после прошедшей в субботу в Мюнхене встречи лидеров.

Сунак и Шольц считают нужным поддерживать помощь Киеву на рекордном уровне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Лидеры согласились с необходимостью сохранять рекордно высокий уровень оказываемой Украине поддержки. Они также согласились с тем, что благодаря недавнему предложению [Запада] о поставках основных боевых танков и другой техники ситуация на поле боя кардинально изменится", - сказано в документе.

Сунак также подчеркнул, что союзники по НАТО должны "думать не только о том, чтобы обеспечить мир в краткосрочной перспективе, но и о долгосрочном укреплении обороноспособности Украины".

В ходе встречи главы правительств двух стран также подчеркнули важность укрепления НАТО и повторили, что поддерживают вступление Финляндии и Швеции в состав альянса.

Шольц и Сунак участвуют в работе 59-й конференции по безопасности, которая открылась в пятницу в Мюнхене и продлится до 19 февраля. США представляют вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен. Центральной темой форума является ситуация на Украине.

В мире,Армия,Риши Сунак,Олаф Шольц,Энтони Блинкен,НАТО,
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