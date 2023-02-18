Сунак и Шольц считают нужным поддерживать помощь Киеву на рекордном уровне

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц считают необходимым поддерживать оказываемую Украине поддержку на рекордно высоком уровне. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией Сунака после прошедшей в субботу в Мюнхене встречи лидеров.

"Лидеры согласились с необходимостью сохранять рекордно высокий уровень оказываемой Украине поддержки. Они также согласились с тем, что благодаря недавнему предложению [Запада] о поставках основных боевых танков и другой техники ситуация на поле боя кардинально изменится", - сказано в документе.

Сунак также подчеркнул, что союзники по НАТО должны "думать не только о том, чтобы обеспечить мир в краткосрочной перспективе, но и о долгосрочном укреплении обороноспособности Украины".

В ходе встречи главы правительств двух стран также подчеркнули важность укрепления НАТО и повторили, что поддерживают вступление Финляндии и Швеции в состав альянса.