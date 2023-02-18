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43 минуты назад

В США выразили беспокойство улучшением отношений между Россией и Китаем

ТАСС

Соединенные Штаты обеспокоены улучшением отношений между Китаем и Россией после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом в субботу заявила вице-президент США Камала Харрис, выступая на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности.

В США выразили беспокойство улучшением отношений между Россией и Китаем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Нас беспокоит, что Пекин улучшает взаимоотношения с Москвой [после начала спецоперации РФ на Украине], - сказала она. - Мы также видим, что есть страны, которые поставляют России оружие, такие как Северная Корея и Иран".

В Госдепартаменте в конце декабря прошлого года заявляли, что Вашингтон внимательно следит за действиями Пекина с точки зрения возможности оказания им Москве военной помощи и систематического содействия в обходе санкций. Должностные лица США ранее отмечали, что предупреждали власти Китая о готовности принять меры в случае таких шагов со стороны Пекина.

В мире,Госдеп США,
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