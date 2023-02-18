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7 минут назад

Китай предложит свой способ урегулировать конфликт на Украине

Майк Габриелян

Китай официально предложит свой способ урегулировать конфликт на Украине. Соответствующий документ будет готов к концу февраля. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, передает РИА Новости.

Китай предложит свой способ урегулировать конфликт на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В субботу китайский политик выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, что новый документ будет содержать инициативы и предложения председателя КНР Си Цзиньпиня.

«О необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, о необходимости серьезно относиться к законным опасениям в сфере безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса», - сказал Ван И.

В документе также будет содержаться тезисы о невозможности выиграть ядерную войну и призывы не допускать атаки на АЭС и ядерные объекты.

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Также китайские политики призывают предотвратить катастрофу и вместе выступить против любого применения химического и биологического оружия.

«Наши усилия по содействию миру продолжатся», - добавил Ван И.

Ранее Ван И заявил, что США довели до абсурда предрассудки в отношении Китая.

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