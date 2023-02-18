КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Военные КНДР в субботу, 18 февраля, запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ОКНШ Южной Кореи.
Отмечается, что скорость полета, дальность, высота полета ракеты не сообщаются.
В 2022 году военные республики провели рекордное количество запусков ракет, уточняет «КоммерсантЪ».
На фоне этого Пхеньян объявил страну ядерной державой.
Уточняется, что Южная Корея пригрозила КНДР свержением режима в случае использования ядерных вооружений.
Напомним, что Северная Корея также осуществляла пуски ракет в декабре 2022 года и в начале января 2023 года.