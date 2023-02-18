КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Военные КНДР в субботу, 18 февраля, запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ОКНШ Южной Кореи.

Напомним, что Северная Корея также осуществляла пуски ракет в декабре 2022 года и в начале января 2023 года.