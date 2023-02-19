Блинкен: решения относительно Крыма должна принимать Украина

«Что касается конкретных очертаний того, как мы можем достичь мира, то эти решения, прежде всего, за Украиной», — сказал Блинкен в ответ на вопрос о том, действительно ли Соединенные Штаты считают, что боевые действия на крымском полуострове будут для Российской Федерацией красной линией, и не хотят ее пересекать.