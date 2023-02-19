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21 минуту назад

Блинкен заявил, что решения относительно Крыма должна принимать Украина

Газета.Ruиещё 5

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу NBC News, что Украина должна принимать решения о действиях относительно Крыма, в том числе, при поиске путей мирного урегулирования.

Блинкен: решения относительно Крыма должна принимать Украина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Что касается конкретных очертаний того, как мы можем достичь мира, то эти решения, прежде всего, за Украиной», — сказал Блинкен в ответ на вопрос о том, действительно ли Соединенные Штаты считают, что боевые действия на крымском полуострове будут для Российской Федерацией красной линией, и не хотят ее пересекать.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США поддерживают идею ударов по военным объектам в Крыму и считает их «законными целями».

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявление Нуланд о законности возможных ударов ВСУ по Крыму подчеркивает роль американской стороны как «главного провокатора международной напряженности».

15 февраля в американских СМИ появились сообщения о том, что на закрытом брифинге Блинкен заявил о том, что «США не побуждают активным образом Украину вернуть Крым, решение принимает только Киев». Слова госсека журналисты интерпретировали как готовность США к возможным шагам ВСУ на этом направлении. При этом глава Госдепа подчеркнул, что для президента России Владимира Путина Крым — это красная линия.

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