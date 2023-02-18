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22 минуты назад

Официальная делегация материкового Китая впервые за три года прибыла на Тайвань

ТАСС

Правительственная делегация из Шанхая в субботу прибыла с визитом на Тайвань для участия в фестивале фонарей и укрепления контактов с администрацией города Тайбэй. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

На Тайвань впервые за три года прибыла официальная делегация Китая
Фото: ТАССТАСС

Это первый за последние три года официальный визит представителей материкового Китая на Тайвань. Шанхайскую делегацию в составе шести человек возглавил заместитель начальника городской канцелярии по делам Тайваня Ли Сяодун.

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Как уточнили власти Тайбэя, делегация Шанхая будет находиться на острове до 20 февраля.

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