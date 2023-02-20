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37 минут назад

Пресс-секретаря Белого дома высмеяли после признания о Байдене

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Зрители американского телеканала Fox News высмеяли пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из-за ее высказывания о коммуникативных навыках президента США Джо Байдена. Они оставили свои комментарии к видео на YouTube-канале вещателя.

Пресс-секретаря Белого дома высмеяли после признания о Байдене
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе одного из брифингов Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналиста об умении Байдена общаться с окружающими, заявила, что американский президент – «лучший коммуникатор», который есть в Белом доме.

«Эту женщину больше никогда не смогут воспринимать всерьез», — высказался пользователь Reid Wright о словах Жан-Пьер. «В ожидании, когда он порадует нас рассказами о своей битве с враждебными инопланетянами…», — пошутил Sombra.

«Если Байден — лучший коммуникатор для лжи, то Карин Жан-Пьер — второй лучший коммуникатор для лжи», — пишет Zie Bautista.

«Большой парень такой отличный коммуникатор. Однажды он сказал, что Америка — это нация, которую можно определить одним словом. AWDSMFAFOOTHIMAAAFOOTAFOOTWHSCUSEME. Я думаю, его сурдопереводчик уволился», — заметил Tom.

«Америка не слушает Джо, Америка слушает Джо, пытающегося интерпретировать телесуфлер», — написал Jesse Orona.

Ранее врач Белого дома Кевин О'Коннор оценил психическое состояние президента США Джо Байдена. По словам медика, американский лидер не страдает от неврологических расстройств. При этом в обеих стопах главы Белого дома наблюдается периферическая невропатия.

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