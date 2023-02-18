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45 минут назад

Ким Чен Ын посмотрел спортивные соревнования вместе с дочерью

Lenta.ru

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил спортивные соревнования вместе с дочерью, десятилетней Ким Чжу Э. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын посмотрел спортивные соревнования вместе с дочерью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Состязания по случаю дня рождения покойного главы КНДР Ким Чен Ира прошли между командами кабинета министров и Минобороны. В программе была игра в футбол и перетягивание каната.

В обеих соревнования победили представители оборонного ведомства, они обошли министерских игроков со счетом 3:1 и 2:0 соответственно.

На мероприятии присутствовали также министр обороны Кан Сун Нам, член президиума политюро ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон, а также члены правительства и сотрудники других ведомств.

Ранее в феврале Ким Чен Ын вместе с дочерью и женой посетил жилье командиров Корейской народной армии (КНА), чтобы торжественно отпраздновать 75-летие войска страны на банкете.

В мире,Чен Ким,
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