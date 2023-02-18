Ким Чен Ын посмотрел спортивные соревнования вместе с дочерью

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил спортивные соревнования вместе с дочерью, десятилетней Ким Чжу Э. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Состязания по случаю дня рождения покойного главы КНДР Ким Чен Ира прошли между командами кабинета министров и Минобороны. В программе была игра в футбол и перетягивание каната.

В обеих соревнования победили представители оборонного ведомства, они обошли министерских игроков со счетом 3:1 и 2:0 соответственно.

На мероприятии присутствовали также министр обороны Кан Сун Нам, член президиума политюро ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон, а также члены правительства и сотрудники других ведомств.