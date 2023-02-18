СМИ: Сербия может лишиться газа в случае введения санкций против РФ

Если Сербия решится ввести санкции против России, то «на бумаге» она потеряет совсем немного, а в действительности же может лишиться поставок газа. Об этом пишет сербское издание Danas.

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«Совершенно понятно, что наша страна, введи она санкции, столкнется с ответными мерами России. То есть Москва может пересмотреть свой подход к экспорту газа в Сербию. Тогда возникнет неразрешимая проблема со снабжением потребителей газа в нашей стране, поскольку конкуренты России в настоящий момент неспособны обеспечить таким количеством газа, которое требуется Европе и в том числе Сербии», — отметили авторы публикации.

По данным издания, если Евросоюз сможет надавить на Сербию и страна введет санкции против России, то она потеряет важного внешнеполитического партнера. Кроме того, Сербия полностью зависит от поставок газа из РФ. Например, в 2020 — 2021 годах страна приобрела российского газа на $462 млн, а сумма закупа нефти и минеральных масел составила $331 млн. Также Сербия активно покупает у России железо, табачные экстракты, сигареты, минеральные удобрения, карбамид, детали для самолетов и вертолетов.

Авторы статьи посчитали, что после того, как ЕС запретил импорт российской нефти, транспортируемой по морю, а также ее транзит через третьи страны, Сербии пришлось покупать топливо у других поставщиков по значительно большей цене. В целом же любая поддержка санкций против РФ со стороны Белграда лишь только ухудшит положение Сербии.