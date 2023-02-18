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33 минуты назад

Danas: Сербия может лишиться газа из-за возможного введения санкций против России

Газета.Ruиещё 1

Если Сербия решится ввести санкции против России, то «на бумаге» она потеряет совсем немного, а в действительности же может лишиться поставок газа. Об этом пишет сербское издание Danas.

СМИ: Сербия может лишиться газа в случае введения санкций против РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Совершенно понятно, что наша страна, введи она санкции, столкнется с ответными мерами России. То есть Москва может пересмотреть свой подход к экспорту газа в Сербию. Тогда возникнет неразрешимая проблема со снабжением потребителей газа в нашей стране, поскольку конкуренты России в настоящий момент неспособны обеспечить таким количеством газа, которое требуется Европе и в том числе Сербии», — отметили авторы публикации.

По данным издания, если Евросоюз сможет надавить на Сербию и страна введет санкции против России, то она потеряет важного внешнеполитического партнера. Кроме того, Сербия полностью зависит от поставок газа из РФ. Например, в 2020 — 2021 годах страна приобрела российского газа на $462 млн, а сумма закупа нефти и минеральных масел составила $331 млн. Также Сербия активно покупает у России железо, табачные экстракты, сигареты, минеральные удобрения, карбамид, детали для самолетов и вертолетов.

Авторы статьи посчитали, что после того, как ЕС запретил импорт российской нефти, транспортируемой по морю, а также ее транзит через третьи страны, Сербии пришлось покупать топливо у других поставщиков по значительно большей цене. В целом же любая поддержка санкций против РФ со стороны Белграда лишь только ухудшит положение Сербии.

Вучич признал, что Белграду придется ввести санкции против России

В начале февраля газета «Коммерсантъ» писала, что в Болгарии начали строить газопровод в Сербию, с помощью которого хотят снизить зависимость от российского газа. Старт проекту дали президенты Сербии и Болгарии Александр Вучич и Румен Радев. Общая протяженность трубопровода мощностью 1,8 млрд куб. м газа в год составит 170 км. Он свяжет сербский город Ниш и болгарский Димитровград.

В мире,Политика,Румен Радев,Александр Вучич,ЕС,
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