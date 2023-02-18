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1 час назад

Шольц и Ван И высказались против разрыва глобальных цепочек поставок

ТАСС

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи в Мюнхене высказались против односторонних действий, приводящих к разрушению сформировавшихся в мире цепочек поставок. Об этом сообщил в субботу МИД КНР.

Шольц и Ван И высказались против разрыва глобальных цепочек поставок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Китай и Германия должны совместными усилиями поддерживать многосторонние механизмы и свободную торговлю, сообща выступать против разъединения [экономик] и разрыва цепочек поставок, - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Мы должны на деле защитить стабильность глобальных отраслевых цепочек".

Как заявил Олаф Шольц, Берлин выступает против действий, которые подрывают экономическую интеграцию. Он заверил Ван И, что власти ФРГ твердо намерены развивать торгово-экономические отношения с КНР.

"Китай уже преодолел пандемию, китайская экономика демонстрирует динамичное восстановление, - сказал глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК. - КНР готова ко всестороннему возобновлению взаимодействия с Германией и всеми европейскими странами, к расширению сферы взаимовыгодного сотрудничества и укреплению взаимопонимания".

Член Политбюро также предложил Шольцу начать активную подготовку к очередному раунду китайско-германских межправительственных переговоров.

Ван И прибыл в Германию, где проходит 59-я Мюнхенская конференция по безопасности. В ходе своего политического турне он посетил Францию и Италию. В программе поездки, которая продлится до 22 февраля, - визиты в Венгрию и в Россию.

В мире,Олаф Шольц,
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