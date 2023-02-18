В Китае рассказали о стратегической самостоятельности Евросоюза

Украинский конфликт негативно отразился на Европейском союзе (ЕС) и пробудил у него чувство стратегической самостоятельности, заявил профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун. Об этом пишет Global Times.

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По мнению эксперта, ЕС стремится к самостоятельности на фоне стремления США доминировать в Европе.

«В Европе все-таки есть политики, которые хотели бы видеть мир более многополярным», — рассказал он.

По мнению профессора, Европа стала главной жертвой украинского кризиса. Помимо того, она разочарована США, которые втянули ЕС в состояние конфликта на выгоду Вашингтону, уточнил специалист. При этом Хайдун считает, что Евросоюз не может открыто противостоять США.