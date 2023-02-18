ЕК потратит €13 млн на продвижение «демократии» и «зелёного курса» в Турции

«Неясно, что будет с выборами в Турции. Вполне возможно, поменяется власть. Они (Еврокомиссия. — RT) к этому вопросу готовятся и считают, что сейчас благоприятный момент для вербовки нового поколения пятой колонны. Они всегда беспокоятся только о своих интересах. Запад настроен на «бескрайний эгоизм». Они дают деньги за те действия, которые нужны и которые выгодны им самим», — прокомментировал он в разговоре с RT.