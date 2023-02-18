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17 минут назад

Во Франции оценили «Чернобыль в Огайо»

Lenta.ruиещё 1

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино прокомментировал экологическую катастрофу в США. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Во Франции оценили «Чернобыль в Огайо»
Фото: ТАССТАСС

Асселино оценил американскую катастрофу и назвал ее «Чернобылем в Огайо». По его мнению, СМИ Запада не молчали бы, если взрыв химикатов произошел в России.

«Огромная экологическая катастрофа происходит после взрыва в Огайо. Вероятно, это затронет все северное полушарие. Если бы это произошло в России или Китае, наши СМИ круглосуточно осуждали бы халатность ПутиПутина и Си ЦСи Цзиньпина. Но это произошло в США, так что тихо», — заявил политик из Франции.

В мире,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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