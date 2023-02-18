«Огромная экологическая катастрофа происходит после взрыва в Огайо. Вероятно, это затронет все северное полушарие. Если бы это произошло в России или Китае, наши СМИ круглосуточно осуждали бы халатность ПутиПутина и Си ЦСи Цзиньпина. Но это произошло в США, так что тихо», — заявил политик из Франции.