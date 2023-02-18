Китай захотел увеличить число авиарейсов в Россию

Китай планирует увеличить число чартерных и регулярных рейсов в Россию, передав эту задачу китайским авиакомпаниям. Такое заявление сделал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, передает РИА Новости.

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Он заявил, что Китай намерен восстановить те рейсы, которые ходили до пандемии. В данный момент необходимо увеличить число чартерных и регулярных рейсов.

«Мы приветствуем россиян в Китае», — подчеркнул посол. Он пояснил, что Пекин уже предлагал нарастить количество рейсов, для этого он может выделить собственные воздушные судна. С российской стороны много самолетов с двойной регистрацией, поэтому они испытывают трудности с полетами в Китай.

«При такой ситуации мы предлагали, чтобы наши авиакомпании открыли побольше рейсов между городами», — пояснил Чжан Ханьхуэй.

Ранее глава дипломатической миссии сообщил, что Пекин заинтересован в гуманитарном сотрудничестве с Москвой в области культуры, туризма и образования, включая проведение выставок изобразительного искусства и гастроли театральных коллективов.