В Бразилии стартует знаменитый на весь мир карнавал

В Бразилии начинается, пожалуй, самый красочный и известный в мире фестиваль - бразильский карнавал. Примечательно, что проходить он будет впервые с 2020 года, поскольку уже в 2021 году активно бушевала пандемия COVID-19, и власти южноамериканской страны решили не подвергать соотечественников лишнему риску, отменив проведение торжественных мероприятий. Ведь в многотысячной толпе, ежегодно собирающейся вдоль главных улиц Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Салвадора и Бело-Оризонти, медицинские маски вряд ли спасли бы своих хозяев от опасной болезни.

Фото: ТАСС ТАСС

Карнавал - это время радости и праздника, отражающее разнообразие и культурное богатство Бразилии. Его история (с латинского carne vale - "прощай, мясо") берет свое начало в католицизме, проводится за 40 дней до Пасхи и связан он с началом Великого поста, в ходе которого верующим запрещается употреблять в пищу мясо и другие продукты животного происхождения.

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В Бразилии проведение аналогов современного карнавала началось во времена, когда страна была колонией Португалии. В начале 17 века карнавал в Бразилии был исключительно аристократическим мероприятием с конными экипажами и парадами в масках, имитирующими привычки европейских аристократических дворов. Со временем праздник распространился среди широких слоев населения.

Объявление бразильцами своей независимости от европейского государства в 1822 году никак не сказалось на на самом факте празднования карнавала, но постепенно он обрастал всё новыми традициями и новшествами. Вскоре к сугубо католическому характеру мероприятия прибавилось и культурное наследие темнокожих граждан Бразилии, чьи предки ввозились на южноамериканский континент португальцами в качестве рабов.

В конце 19-го - начале 20-го века в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу появляются первые танцевальные школы самбы - именно их ученики сегодня проходят, а точнее проезжают через бразильские города на специальных подвижных платформах, так называемых "блоках". Технический прогресс заметен даже здесь - установленные на этих самых "блоках" огромные механические драконы, птицы и другая "живность" активно машут железными крыльями, открывают стальные клювы и обводят собравшуюся публику грозным взглядом, сопровождая танцоров самбы.

Примечательно, что единственным бразильским штатом, в котором дни карнавала приравниваются к официальным выходным, является Рио-де-Жанейро. Это неудивительно, принимая во внимание тот факт, что всемирно известная столица фестиваля в 2012 году попала в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда в празднике приняло участие аж 4,9 миллиона человек! Иными словами, население всей Ирландии на улицах одного города. Все другие штаты южноамериканской страны сами выбирают, устанавливать своим жителям выходные дни или нет.