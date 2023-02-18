В Бразилии стартует знаменитый на весь мир карнавал

В Бразилии начинается, пожалуй, самый красочный и известный в мире фестиваль - бразильский карнавал. Примечательно, что проходить он будет впервые с 2020 года, поскольку уже в 2021 году активно бушевала пандемия COVID-19, и власти южноамериканской страны решили не подвергать соотечественников лишнему риску, отменив проведение торжественных мероприятий. Ведь в многотысячной толпе, ежегодно собирающейся вдоль главных улиц Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Салвадора и Бело-Оризонти, медицинские маски вряд ли спасли бы своих хозяев от опасной болезни.
Карнавал - это время радости и праздника, отражающее разнообразие и культурное богатство Бразилии. Его история (с латинского carne vale - "прощай, мясо") берет свое начало в католицизме, проводится за 40 дней до Пасхи и связан он с началом Великого поста, в ходе которого верующим запрещается употреблять в пищу мясо и другие продукты животного происхождения.
В Бразилии проведение аналогов современного карнавала началось во времена, когда страна была колонией Португалии. В начале 17 века карнавал в Бразилии был исключительно аристократическим мероприятием с конными экипажами и парадами в масках, имитирующими привычки европейских аристократических дворов. Со временем праздник распространился среди широких слоев населения.
Объявление бразильцами своей независимости от европейского государства в 1822 году никак не сказалось на на самом факте празднования карнавала, но постепенно он обрастал всё новыми традициями и новшествами. Вскоре к сугубо католическому характеру мероприятия прибавилось и культурное наследие темнокожих граждан Бразилии, чьи предки ввозились на южноамериканский континент португальцами в качестве рабов.
В конце 19-го - начале 20-го века в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу появляются первые танцевальные школы самбы - именно их ученики сегодня проходят, а точнее проезжают через бразильские города на специальных подвижных платформах, так называемых "блоках". Технический прогресс заметен даже здесь - установленные на этих самых "блоках" огромные механические драконы, птицы и другая "живность" активно машут железными крыльями, открывают стальные клювы и обводят собравшуюся публику грозным взглядом, сопровождая танцоров самбы.
Примечательно, что единственным бразильским штатом, в котором дни карнавала приравниваются к официальным выходным, является Рио-де-Жанейро. Это неудивительно, принимая во внимание тот факт, что всемирно известная столица фестиваля в 2012 году попала в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда в празднике приняло участие аж 4,9 миллиона человек! Иными словами, население всей Ирландии на улицах одного города. Все другие штаты южноамериканской страны сами выбирают, устанавливать своим жителям выходные дни или нет.
Вынужденный перерыв в два года привел к тому, что спрос на авиабилеты в Бразилию на период проведения карнавала вырос на 120 процентов по сравнению с 2020 годом. По данным туроператоров страны, Рио-де-Жанейро лидирует в рейтинге бразильских городов, наиболее востребованных туристами. За ним следует Сан-Паулу. В пятерку смогли попасть также Салвадор, Ресифи и Форталеза.