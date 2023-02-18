Китай сделал предложение Монголии по внешней политике

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И в ходе встречи в Мюнхене предложил министру иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг тесно координировать усилия во внешней политике. Об этом сообщило в субботу агентство Xinhua.

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"Китай и Монголия - близкие соседи, мы должны постоянно поддерживать контакты, усилить взаимодействие и сотрудничество, тесно координировать позиции при решении международных и региональных вопросов", - приводит агентство слова китайского дипломата.

Как отметила Батмунхийн Батцэцэг, Монголия готова в 2023 году сохранять тенденцию по поддержанию контактов с КНР на высоком уровне и расширять сферу взаимовыгодного сотрудничества.