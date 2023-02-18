В Латвии скрытые мотивы Запада на Украине описали одной поговоркой

Запад оказывает поддержку Украине, так как в будущем рассчитывает получить выгоду от противостояния Москвы и Киева. Такое заявление сделал бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс, передает РИА Новости со ссылкой на его интервью телеканалу TV24.

Фото:

Он выразил уверенность в том, что все крупные западные страны и компании «уже потирают руки», рассчитывая «поделить шкуру неубитого медведя». Пабрикс обратил внимание, что Германия первой предложила отправить на Украину танки и технологии для восстановления разрушенной инфраструктуры, хотя обычно не спешит помогать кому-либо. Он считает, что все дело в прибыльности украинского рынка для западных стран.

Экс-министр обороны Латвии также указал, что многие западные страны, которые оказывали Украине минимальную поддержку или не оказывали ее вовсе, в будущем обязательно захотят получить с нее выгоду.

«Придут другие со своей массой, перевернут все наоборот и скажут: «Мы теперь настоящие, кто вам помог», — подчеркнул Пабрикс.