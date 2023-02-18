ВОЗ призвала выделить $84,5 млн на нужды здравоохранения в Турции и Сирии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала выделить на оказание помощи пострадавшим от землетрясения жителям Турции и Сирии $84,5 млн в сфере охраны здоровья. Речь идет о поставках жизненно необходимых медицинских материалов и лекарств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенный в Женеве пресс-релиз.

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Уточняется, что помощь со стороны организации будет включать поставки «жизненно важных лекарств» и прочих медицинских материалов, запуск дополнительных бригад скорой помощи для оказания основных медицинских услуг и предоставления необходимых для ухода за ранеными и нуждающимися вещей. Для этих целей Всемирная организация здравоохранения считает нужным выделить $84,5 млн на нужды в сфере здравоохранения, отметили в пресс-релизе.