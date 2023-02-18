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19 минут назад

Названа приоритетная цель французской армии на ближайшие годы

Lenta.ru

Военный обозреватель газеты Le Figaro Николя Баротт в своей статье назвал приоритетную цель французской армии на ближайшие годы. По его словам, основные усилия будут сосредоточены не на передовых технологиях, а на пополнении резервов вооружений и боеприпасов.

Названа приоритетная цель французской армии на ближайшие годы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Баротт подчеркнул, что на развитие вооруженных сил (ВС) республики в 2024–2030 годах были выделены средства в размере 413 миллиардов евро. Он рассказал, что даже при этом армии приходится выбирать между пополнением своих запасов или развитии технологий.

Эксперт заявил, что ВС должны быть должны быть эффективными вместо того, чтобы производить впечатление. Он уточнил, что средства на армию можно потратить таким образом, чтобы солдаты выглядели эффектно на параде, либо усилить войска на случай начала военных действий.

Ранее министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж ускорил производство вооружений, в связи с чем Киев может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

В мире,Катрин Колонна,
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