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36 минут назад

Глава Еврокомиссии заявила, что направит в Армению гражданскую миссию из 100 человек

Газета.Ru

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что направит в Армению гражданскую миссию из 100 человек для оценки плана инвестиций, сообщает ТАСС.

Глава Еврокомиссии заявила, что направит в Армению гражданскую миссию из 100 человек
Фото: Ognen Teofilovski/ReutersOgnen Teofilovski/Reuters

"На следующей неделе ЕС отправит миссию из 100 человек, способствующую миру и стабильности. Мы приветствуем прогресс, достигнутый путем демократических реформ, и будем развивать потенциал нашего плана экономических инвестиций", - заявила фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в четверг, 17 февраля, встречу, на которой обсудили взаимодействие Европейского союза и Армении, в том числе в вопросе мирного урегулирования в Закавказье. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве прорабатывают возможный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку в конце февраля. Захарова подчеркнула, что детали планируемого визита будут оглашены уже после того, как он будет согласован.

В мире,Никол Пашинян,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,Еврокомиссия,ЕС,
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