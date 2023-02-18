Глава Еврокомиссии заявила, что направит в Армению гражданскую миссию из 100 человек

"На следующей неделе ЕС отправит миссию из 100 человек, способствующую миру и стабильности. Мы приветствуем прогресс, достигнутый путем демократических реформ, и будем развивать потенциал нашего плана экономических инвестиций", - заявила фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в четверг, 17 февраля, встречу, на которой обсудили взаимодействие Европейского союза и Армении, в том числе в вопросе мирного урегулирования в Закавказье. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве прорабатывают возможный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку в конце февраля. Захарова подчеркнула, что детали планируемого визита будут оглашены уже после того, как он будет согласован.