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55 минут назад

В Сенате пообещали не отказываться от поддержки Киева

ТАСС

Сенат Конгресса не откажется от дальнейшей поддержки Украины. С таким обещанием выступил в авторской статье, опубликованной в пятницу в электронной версии газеты The Washington Post, лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

"Я обещаю народу Украины, что Сенат США не откажется от своего обязательства поддерживать [Киев] в это военное время. Горжусь тем, что Сенат на двухпартийной основе одобрил выделение Украине в прошлом году $113 млрд в качестве военной, экономической и гуманитарной помощи. И, хотя речь идет о значительном вложении средств в наших друзей на Украине, мы не можем останавливаться. Хорошая новость заключается в том, что большинство в обеих [американских системообразующих] партиях поддерживает Украину", - считает законодатель.

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При этом он призывает к тому, чтобы Запад продолжал опосредованным образом участвовать в боевых действиях на Украине. "Победа России на Украине приведет не к разрядке, а к еще большей воинственности России", - утверждает Шумер.

Кроме того, он высказывается за то, чтобы коллективный Запад наращивал противодействие Китаю и пытался привлечь в этом на свою сторону Индию и другие страны Азии.

"Наше трансатлантическое партнерство также должно быть ориентировано на то, чтобы противодействовать Коммунистической партии Китая - самой мощной автократической силе на Земле. Вопиющее нарушение суверенитета США китайским разведывательным аэростатом является самой свежей иллюстрацией того, как Китай непрерывно производит эскалацию своей агрессивной тактики против Запада", - полагает лидер фракции большинства в Сенате. С его точки зрения, "демократический мировой порядок должен стойко противостоять росту Коммунистической партии Китая". "Однако это задача не только для США и Европы: нам необходимо, чтобы такие страны, как Индия, являющаяся крупнейшей в мире демократией, и другие демократические государства Азии работали с нами, чтобы можно было одержать верх над Китаем в конкурентной борьбе и в его агрессивных действиях", - убежден Шумер. "На этой неделе я поеду с 8 другими [американскими] сенаторами в Индию и подам нашим друзьям [там] этот же самый сигнал ввиду того, что мы стремимся нейтрализовать упомянутую нависающую угрозу", - добавляет законодатель.

В мире,Чак Шумер,Сенат США,
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