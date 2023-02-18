В Сенате пообещали не отказываться от поддержки Киева

"Наше трансатлантическое партнерство также должно быть ориентировано на то, чтобы противодействовать Коммунистической партии Китая - самой мощной автократической силе на Земле. Вопиющее нарушение суверенитета США китайским разведывательным аэростатом является самой свежей иллюстрацией того, как Китай непрерывно производит эскалацию своей агрессивной тактики против Запада", - полагает лидер фракции большинства в Сенате. С его точки зрения, "демократический мировой порядок должен стойко противостоять росту Коммунистической партии Китая". "Однако это задача не только для США и Европы: нам необходимо, чтобы такие страны, как Индия, являющаяся крупнейшей в мире демократией, и другие демократические государства Азии работали с нами, чтобы можно было одержать верх над Китаем в конкурентной борьбе и в его агрессивных действиях", - убежден Шумер. "На этой неделе я поеду с 8 другими [американскими] сенаторами в Индию и подам нашим друзьям [там] этот же самый сигнал ввиду того, что мы стремимся нейтрализовать упомянутую нависающую угрозу", - добавляет законодатель.