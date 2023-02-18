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51 минуту назад

Раскрыты подробности о заседании Совбеза ООН по «Северным потокам»

Lenta.ruиещё 1

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, каким Москва хотела бы видеть заседание Совбеза, посвященное диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он высказался в беседе с американской радиостанцией WBAI.

Раскрыты подробности о заседании Совбеза ООН по «Северным потокам»
Фото: ТАССТАСС

Полянский раскрыл подробности о заседании СБ ООН по «Северным потокам» и выразил надежду на выступление журналиста Сеймура Херша, опубликовавшего расследование о подрывах.

«Мы все еще надеемся, что господин Херш найдет время и придет, чтобы выступить перед Советом, но мы рассматриваем и некоторые другие варианты», — отметил дипломат.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсиям на «Северных потоках». По его мнению, операцию провели Военно-морские силы США, использовав для установки бомб подлодки.

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