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1 час назад

Глава МЭА Бирол: следующая зима для ЕС будет тяжелее из-за газового кризиса

Газета.Ruиещё 2

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол написал в Twitter, что следующая зима для Европейского союза будет сложнее нынешней из-за газового кризиса. Он отметил, что высоко ценит усилия ЕС по преодолению газового кризиса. "Но следующая зима будет еще более тяжелой", - заявил Бирол. Глава МЭА добавил, что необходимо создать новый генеральный план для европейской промышленности. Еврокомиссия 14 февраля заявила о возможном дефиците газа в Европе следующей зимой. Ранее сообщалось, что промышленный спрос на газ среди стран ЕС снизился сильнее остальных в Германии.

Глава МЭА Бирол: следующая зима для ЕС будет тяжелее из-за газового кризиса
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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