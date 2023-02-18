Глава МЭА Бирол: следующая зима для ЕС будет тяжелее из-за газового кризиса

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол написал в Twitter, что следующая зима для Европейского союза будет сложнее нынешней из-за газового кризиса. Он отметил, что высоко ценит усилия ЕС по преодолению газового кризиса. "Но следующая зима будет еще более тяжелой", - заявил Бирол. Глава МЭА добавил, что необходимо создать новый генеральный план для европейской промышленности. Еврокомиссия 14 февраля заявила о возможном дефиците газа в Европе следующей зимой. Ранее сообщалось, что промышленный спрос на газ среди стран ЕС снизился сильнее остальных в Германии.