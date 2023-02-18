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47 минут назад

Харрис обсудила с Макроном поддержку Украины и шаги против России

ТАСС

Вице-президент США Камала Харрис в ходе переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу обсудила поддержку Украины, меры против России в связи с проводимой специальной военной операцией, а также вызовы со стороны Китая. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.

Харрис обсудила с Макроном поддержку Украины и шаги против России
Фото: ТАССТАСС

"Вице-президент и президент Макрон подчеркнули важность продолжения поддержки Украины и создания издержек для России <...>. Вице-президент подтвердила, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, и они обсудили дальнейшие шаги в рамках нашего единого ответа. Вице-президент и президент Макрон обсудили мощь НАТО и отношения между США и Европой", - сообщается в тексте.

Кроме того, как отмечается в документе, Харрис и Макрон обсудили "вызовы, которые создает КНР, в том числе важность поддержания основанного на правилах порядка, и согласились продолжать придерживаться тесно скоординированной позиции".

Подчеркивается, что были затронуты темы Африки и важности экономического роста в этом регионе, а также вопросы борьбы с изменением климата и чистой энергетики.

В мире,НАТО,Администрация США,
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