Харрис обсудила с Макроном поддержку Украины и шаги против России

"Вице-президент и президент Макрон подчеркнули важность продолжения поддержки Украины и создания издержек для России <...>. Вице-президент подтвердила, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, и они обсудили дальнейшие шаги в рамках нашего единого ответа. Вице-президент и президент Макрон обсудили мощь НАТО и отношения между США и Европой", - сообщается в тексте.