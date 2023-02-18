Германия раскрыла причины помощи Украине со стороны Запада

Военная помощь Украине со стороны стран Запада направлена на «демонстрацию силы» по отношению к России. Такое мнение выразил министр обороны Германии Борис Писториус, передает РИА Новости .

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«Поскольку [президент России Владимир] ПутиПутин ни дипломатическими средствами, ни экономическим давлением не побуждается к уступкам, это возможно лишь демонстрацией силы», — указал он.

По словам Писториуса, подобный подход означает с одной стороны поощрение украинцев в их самообороне, а с другой подразумевает передачу вооружений Киеву.

Министр также подчеркнул вклад Германии, указав, что она является одной из лидирующих в такой помощи стран. При этом он добавил, что его удручает необходимость тратить миллиарды евро на оружие.

«И это учитывая то, что я вырос во времена, когда мы все верили в то, что в Европе больше никогда не будет войны. Это ужасно», — заявил Писториус.