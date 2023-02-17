В Белом доме высказались о смене власти в России

В марте 2022 года в США отвергли обвинения в проведении политики, направленной на смену власти в России. В Белом доме подчеркнула, что в них нет официальной политики смены режима. Во время визита в Варшаву американский лидер назвал президента России Владимира Путина «мясником» и заявил, что тот «не может оставаться у власти».