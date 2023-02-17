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12 минут назад

В Белом доме заявили об отсутствии задачи добиваться смены власти в России

Lenta.ru

Вашингтон по-прежнему не ставит задачи добиваться смены руководства России, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

В Белом доме высказались о смене власти в России
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По словам представителя Белого дома, американская политика в отношении Москвы не изменилась, задачи «В нашей политике в отношении российского правительства изменений нет», — подчеркнул Кирби.

В марте 2022 года в США отвергли обвинения в проведении политики, направленной на смену власти в России. В Белом доме подчеркнула, что в них нет официальной политики смены режима. Во время визита в Варшаву американский лидер назвал президента России Владимира Путина «мясником» и заявил, что тот «не может оставаться у власти».

Байден раскритиковал действия России на Украине, но добавил, что не считает россиян врагами. В Белом доме позже уточнили, что глава американского государства не имел в виду смену режима.

В мире,Джон Кирби,Владимир Путин,Правительство РФ,
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