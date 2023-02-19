Зеленский: "мирный план" предусматривает гарантии США и Китая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его "мирный план" предусматривает гарантии США, Китая и других "крупных держав".

"Надеюсь, что международное сообщество объединится и поддержит мой мирный план из 10 пунктов, который включает в себя гарантии США, Китая и крупных держав", - сказал он в опубликованном в воскресенье интервью газете Corriere della Sera. "Мой план направлен на достижение мира во всем мире", - утверждает Зеленский.

Он выразил надежду, что в отношении украинского кризиса "Пекин придерживается прагматичной позиции". "Иначе мы рискуем получить третью мировую войну, - утверждает украинский лидер. - Наши отношения с Китаем всегда были очень хорошими, мы поддерживаем интенсивные экономические отношения на протяжении многих лет, и в интересах всех, чтобы они не изменились. Глобальная задача состоит в том, чтобы предотвратить любой риск ядерного конфликта".

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И в ходе встречи в Мюнхене с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Китай не желает видеть затягивание кризиса на Украине и расширения его масштабов, готов работать с международным сообществом для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации и достижения мира.

22 февраля возобновляет работу спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. На нее будет вынесена резолюция в поддержку урегулирования конфликта на основе плана из 10 пунктов Зеленского, который он выдвинул на саммите G20. Голосование по резолюции, как ожидается, состоится 23 февраля.