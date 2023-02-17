Белый дом сделал заявление по аэростату КНР

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что сбитый над Атлантикой китайский аэростат не смог собрать за время своего полета достаточное количество разведывательных данных о США.
«Никакого значительного количества разведданных китайскому аэростату собрать не удалось», — отметил Кирби на брифинге.
По словам представителя Белого дома, он уже достаточно отреагировал на критику в адрес американской администрации. Он подчеркнул, что в ходе выполнения операции по сбитию этой цели, ни один американец, ни в небе, ни на земле, не пострадал.
Американским военным 12 февраля удалось сбить уже четвертый воздушный объект за последние 8 дней, включая китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. Сейчас в Вашингтоне выясняют, с какой целью запускались аэростаты, не исключая версии со шпионажем. Расследование в связи с обнаружением аэростатов продолжается, точная версия пока не называется.