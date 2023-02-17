Белый дом сделал заявление по аэростату КНР

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что сбитый над Атлантикой китайский аэростат не смог собрать за время своего полета достаточное количество разведывательных данных о США.

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«Никакого значительного количества разведданных китайскому аэростату собрать не удалось», — отметил Кирби на брифинге.

По словам представителя Белого дома, он уже достаточно отреагировал на критику в адрес американской администрации. Он подчеркнул, что в ходе выполнения операции по сбитию этой цели, ни один американец, ни в небе, ни на земле, не пострадал.