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8 минут назад

Белый дом: аэростату КНР не удалось собрать достаточно разведданных США

Газета.Ruиещё 1

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что сбитый над Атлантикой китайский аэростат не смог собрать за время своего полета достаточное количество разведывательных данных о США.

Белый дом сделал заявление по аэростату КНР
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Никакого значительного количества разведданных китайскому аэростату собрать не удалось», — отметил Кирби на брифинге.

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По словам представителя Белого дома, он уже достаточно отреагировал на критику в адрес американской администрации. Он подчеркнул, что в ходе выполнения операции по сбитию этой цели, ни один американец, ни в небе, ни на земле, не пострадал.

Американским военным 12 февраля удалось сбить уже четвертый воздушный объект за последние 8 дней, включая китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. Сейчас в Вашингтоне выясняют, с какой целью запускались аэростаты, не исключая версии со шпионажем. Расследование в связи с обнаружением аэростатов продолжается, точная версия пока не называется.

В мире,Джон Кирби,
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