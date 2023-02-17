Вучич сообщил об отзыве признания независимости Косова еще одной страной

Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что еще одна страна отозвала свое признание независимости Косова.

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"У нас есть еще одна из нот об отзыве признания [независимости Косова], но [существует] договор с этой страной о том, чтобы подождать порядка 10 дней, прежде чем назвать ее", - отметил Вучич в заявлении телеканалу Pink по результатам первого дня Мюнхенской конференции по безопасности.

15 декабря 2022 года премьер самопровозглашенного Косова Альбин Курти передал председательствующей в Совете ЕС Чехии заявку на вступление в сообщество. Из 27 стран Евросоюза 5 - Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия - не признают независимость Косова, что уже сейчас блокирует любые практические действия по подготовке его приема в ЕС. Эта проблема может быть решена только одним способом - признанием независимости Косова со стороны Белграда. В последние месяцы Евросоюз активно подталкивает Сербию к признанию независимости автономного края, утверждая, что позиция по Косову и отношения с Россией являются главными препятствиями для приема Сербии в ЕС.

Сербия ранее объявила, что подача заявки в ЕС со стороны Косова станет грубым нарушением Вашингтонских соглашений, которые были подписаны 4 сентября 2020 года Вучичем и тогдашним косовским премьером Авдулахом Хоти под давлением президента США Дональда Трампа. В этом документе были зафиксированы несколько взаимных обязательств Белграда и Приштины, в том числе мораторий на продвижение Приштиной своей кандидатуры в международные организации, а также приостановка Белградом работы с мировыми столицами по отзыву ими признания "косовской независимости". В начале августа 2021 года парламент непризнанного Косова отказался ратифицировать Вашингтонские соглашения.