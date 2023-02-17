Байден в связи с годовщиной СВО позвонит главам Британии, Франции и Италии

Президент США Джо Байден в связи с годовщиной начала специальной военной операции (СВО) России на Украине намерен провести телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, французским коллегой Эммануэлем Макроном и премьером Италии Джорджей Мелони. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.