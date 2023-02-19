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58 минут назад

Во Франции заявили о приближении третьей мировой войны из-за неудач НАТО

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Бывший европарламентарий и лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что страны НАТО приближают третью мировую войну из-за поражений в противостоянии с Россией. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Во Франции заявили о приближении третьей мировой войны из-за неудач НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик прокомментировал решение польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о передаче Киеву истребителей МиГ-29, о котором тот объявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. «Мюнхенская конференция по безопасности — это стремительный порыв к третьей мировой войне, потому что НАТО проигрывает», — указал Филиппо.

17 февраля Моравецкий заявил о готовности Польши поставить Украине истребители МиГ-29. Он также отметил, что передать Киеву истребители F-16 страна не сможет, поскольку их «немного, не так много».

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