Бывший европарламентарий и лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что страны НАТО приближают третью мировую войну из-за поражений в противостоянии с Россией. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

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Политик прокомментировал решение польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о передаче Киеву истребителей МиГ-29, о котором тот объявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. «Мюнхенская конференция по безопасности — это стремительный порыв к третьей мировой войне, потому что НАТО проигрывает», — указал Филиппо.