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34 минуты назад

Байден пока не планирует встретиться с Зеленским в Польше

Елена Прошина

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американский лидер Джо Байден пока не планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Польшу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден пока не планирует встретиться с Зеленским в Польше
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время брифинга в Белом доме Кирби заявил, что в данный момент этой встречи нет в графике Байдена.

«Прямо сейчас встречи с президентом Зеленским в графике этого визита на значится», – сказал он.

Напомним, что президент США посетит Варшаву на следующей неделе. Там он выступит с речью, после чего проведёт встречи с лидерами нескольких стран НАТО. При этом ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский и Джо Байден всё же могут провести встречу в Польше.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что визит Джо Байдена развернёт над его страной «американский зонт безопасности».

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