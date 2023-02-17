Байден пока не планирует встретиться с Зеленским в Польше

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американский лидер Джо Байден пока не планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Польшу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время брифинга в Белом доме Кирби заявил, что в данный момент этой встречи нет в графике Байдена.

«Прямо сейчас встречи с президентом Зеленским в графике этого визита на значится», – сказал он.

Напомним, что президент США посетит Варшаву на следующей неделе. Там он выступит с речью, после чего проведёт встречи с лидерами нескольких стран НАТО. При этом ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский и Джо Байден всё же могут провести встречу в Польше.