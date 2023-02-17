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7 минут назад

Вучич заявил об улучшении отношений между Сербией и США

ТАСС

Двусторонние отношения между Сербией и США продолжают укрепляться. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

Вучич заявил об улучшении отношений между Сербией и США
Фото: ТАССТАСС

"Кроме обсуждения отношений между Белградом и Приштиной, мы подтвердили улучшение двусторонних отношений между Сербией и США", - написал Вучич в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Ранее сербский лидер предлагал американцам "помечтать" в ответ на заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара о том, что финальной точкой переговоров Белграда и Приштины должно быть взаимное признание. Он отмечал, что Запад угрожает не позволить Сербии вступить в Евросоюз и отозвать все иностранные инвестиции в случае ее отказа от плана урегулирования косовского вопроса, подготовленного Германией и Францией.

В мире,Александар Вучич,ЕС,
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