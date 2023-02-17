Французы высмеяли новое заявление Макрона о России

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что победа России в украинском конфликте невозможна. Свои комментарии читатели оставили под постом французского лидера.
Во время Мюнхенской конференции по безопасности Макрон заявил, что Россия не должна и не сможет одержать победу. Он также добавил, что время для переговоров с Кремлём, по его мнению, ещё не пришло. Некоторые пользователи социальной сети встретили эти слова негативно.
«Я пожаловался на ваш аккаунт за разжигание ненависти. Вот так, это уже слишком», «Прекратите разжигать мировую войну», «Вы находитесь на службе у французов, а не наоборот», – отметили некоторые пользователи.
Ранее Макрон призвал союзников готовить условия для объявления мира на Украине.
https://news.rambler.ru/conflicts/50234654-makron-prizval-zapad-gotovit-usloviya-dlya-mira-na-ukraine/