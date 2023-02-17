Французы высмеяли новое заявление Макрона о России

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что победа России в украинском конфликте невозможна. Свои комментарии читатели оставили под постом французского лидера.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности Макрон заявил, что Россия не должна и не сможет одержать победу. Он также добавил, что время для переговоров с Кремлём, по его мнению, ещё не пришло. Некоторые пользователи социальной сети встретили эти слова негативно.