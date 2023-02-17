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25 минут назад

В Белоруссии сравнили с подгузниками лгавших о Минских соглашениях политиков

Lenta.ru

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков на заседании Совбеза организации раскритиковал политиков из Украины и западных стран, которые лгали по поводу Минских соглашений и в настоящее время начали это признавать, сравнив их с подгузниками. По его словам, их тоже «нужно часто менять», сообщает РИА Новости.

В Белоруссии сравнили с подгузниками лгавших о Минских соглашениях политиков
Фото: ТАССТАСС

Дипломат рассказал, что по прошествии восьми лет как украинские власти, так и руководители западных государств начали признаваться в том, что подписание Минских соглашений являлось лишь формальностью, а исполнять договоренности никто не собирался. Кроме того он отметил, что они открыто говорят об использовании переговоров для подготовки к вооруженному конфликту Москвы и Киева.

«Цитирую. "Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее"», — заявил Рыбаков, отметив, что в 2014-2015 годах Запад не смог бы сделать для Украины столько, сколько делает сегодня.

Он добавил, что подобные высказывания политиков напомнили ему наклейку, которую он однажды увидел на бампере одного из автомобилей в Нью-Йорке: «Некоторые политики — как подгузники. Их нужно часто менять. И по той же причине».

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным отсылкой к роману писателя Виктора Пелевина «Empire V». Вспоминая Минские соглашения, «подписанные предыдущим коверным», Медведев подчеркнул, что каждый новый паяц в Киеве аннулирует решения своего предшественника.

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