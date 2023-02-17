Киев предупредили о возможных отключениях электричества на выходных

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что на выходных жителей Киева и области могут ждать отключения электричества из-за ремонтных работ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На выходных в Киеве и области возможны стабилизационные отключения света. 18-19 февраля в некоторых районах столицы возможны стабилизационные отключения по графикам в связи с проведением ремонтных работ», – сообщили в ДТЭК.

Напомним, что глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ранее говорил, специалисты смогли улучшить проблему украинского энергоснабжения, но оценивать ситуацию как стабильную, по его словам, пока ещё рано. При этом генеральный директор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко также заявил, что Украина справилась с дефицитом выработки электроэнергии, но ещё решает проблемы на сетях.