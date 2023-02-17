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27 минут назад

Молдавия может присоединиться к антироссийским санкциям

Елена Прошина

Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии Игорь Гросу заявил, что страна может присоединиться к санкциям Запада против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Молдавия может присоединиться к антироссийским санкциям
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам Гросу, Молдавия уже присоединилась к части антироссийских санкций. При этом власти страны объяснили Евросоюзу, к каким ограничениям Молдавия присоединиться не может из-за своих собственных интересов.

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Однако Гросу подчеркнул, что Молдавия всё ещё может пересмотреть своё отношение к санкциям и вернуться к «к этим коллективным обязательствам».

Кроме того спикер добавил, что в его стране внимательно анализируют свои текущие соглашения с СНГ, чтобы определить, какие из них стоит соблюдать, а из каких следует выйти. По словам Гросу, на данный момент эта работа проходит на уровне профильных министерств.

Ранее в Молдавии утвердили новое правительство.

В мире,Игорь Гросу,ЕС,
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