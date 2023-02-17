Молдавия может присоединиться к антироссийским санкциям

Спикер парламента Молдавии и глава правящей партии Игорь Гросу заявил, что страна может присоединиться к санкциям Запада против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Соцсети Соцсети

По словам Гросу, Молдавия уже присоединилась к части антироссийских санкций. При этом власти страны объяснили Евросоюзу, к каким ограничениям Молдавия присоединиться не может из-за своих собственных интересов.

Однако Гросу подчеркнул, что Молдавия всё ещё может пересмотреть своё отношение к санкциям и вернуться к «к этим коллективным обязательствам».

Кроме того спикер добавил, что в его стране внимательно анализируют свои текущие соглашения с СНГ, чтобы определить, какие из них стоит соблюдать, а из каких следует выйти. По словам Гросу, на данный момент эта работа проходит на уровне профильных министерств.