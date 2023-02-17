Эрдогану предрекли перемены в отношениях с курдами

Курды могут проголосовать за президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах, потому что правительство страны оказывает колоссальную поддержку пострадавшим от землетрясения курдам. Помимо этого, политическая борьба курдов и Эрдогана может прекратиться. Такие перемены в отношениях предсказал политолог-востоковед Станислав Тарасов в беседе с «Лентой.ру».

Специалист отметил, что стихийное бедствие в Турции пришлось на период предвыборной борьбы.

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«Землетрясение — это серьезный удар по экономике страны. Экономический ущерб в Турции еще не был оценен, но американцы говорят, что речь идет об ударе на уровне трех-четырех процентов ВВП Турции. И выбраться из этой ситуации будет очень непросто», — добавил он.

По этой причине вполне возможно, что выборы будут отменены и перенесены на осень или будущий год. В этой ситуации правительство получает люфт возможностей, сказал эксперт по проблемам региона.

«Второй вариант — это Эрдоган все-таки пойдет на выборы. Сейчас он сплотил нацию и стал лидером — 95 стран оказывают поддержку Турции. Помимо этого, южный район (где произошло наибольшее количество разрушений от землетрясения — прим. «Ленты.ру») — это традиционная зона проживания курдов. С ними у Эрдогана сложные отношения. И по той причине, что сейчас правительство Турции оказывает такую поддержку курдам, они могут проголосовать за него на предстоящих выборах», — поделился политолог.

Тем более Эрдоган хочет помириться с президентом Сирии Башаром Асадом по курдскому вопросу, сообщил собеседник «Ленты.ру».

«Также он уже провел переговоры с главой Иракского Курдистана Нечирваном Барзани. То есть подвижки в этом направлении идут. Поэтому вполне возможно, что политическая борьба курдов и Эрдогана может прекратиться. Он в свое время уже заявлял, что выступает за независимый Курдистан, но в составе Турции», — подытожил Тарасов.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны.